Власти Уфы рассказали, как город будет праздновать Новый год

СЕГОДНЯ 20:02 2019-12-17T20:02:08+03:00

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Программу мероприятий на предстоящие новогодние праздники обсудили сегодня, 17 декабря, в мэрии Уфы. О том, как город встретит новый 2020 год, рассказал начальник Управления по культуре и искусству муниципалитета Шамиль Абдраков.

Традиционно основные гуляния развернутся на площади им. Ленина. В новогоднюю ночь с 22:00 до 02:00 здесь будут выступать звезды местной эстрады, профессиональные коллективы и артисты самодеятельности. Кульминацией празднования станет красочный фейерверк.

Весело будет и в историческом центре. На площади перед Гостиным двором с 31 декабря до 5 января будет проходить второй фестиваль «TERRA ZIMA». В новогоднюю ночь в нем примет участие популярный певец Элвин Грей.

Интересные мероприятия пройдут и в другие дни. Так, 28 декабря на площади перед горсоветом состоится парад Дедов Морозов. Ожидается, что участников будут более 700. 3 января на Гостином дворе соберутся Снегурочки, которые тоже устроят праздничное шествие.

В пресс-службе мэрии Уфы рассказали, что оригинальную праздничную программу готовит и «Арт-КВАДРАТ». Здесь будут установлены необычные ёлки, с которыми горожане смогут сфотографироваться. Кроме того, на территории городского центра пройдут ярмарки и спектакли, квартирники и интеллектуальные поединки.

ИСТОЧНИК KP.RU