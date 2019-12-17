2019-12-17T19:46:06+03:00
Общество

В Башкирию нагрянет активный западный циклон и заток холода

Синоптики прогнозируют обильный снегопад и сильный ветер
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Активный западный циклон принесет в регион снегопад и сильный ветерАктивный западный циклон принесет в регион снегопад и сильный ветерФото: Олег УКЛАДОВ
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В Башгидромете рассказали, какую погоду ожидать жителям республики в ближайшие дни. По данным синоптиков, активный западный циклон принесет в регион снегопад и сильный ветер.

– Атмосферные фронты, смещающиеся через территорию республики, на текущей неделе увеличат небольшую высоту снежного покрова. Наиболее интенсивные осадки, которые добавят снега в зимнюю копилку, ожидаются днем 19-го и ночью 20-го декабря, – сообщают метеорологи.

На территории Башкирии прогнозируется снег, в том числе и мокрый, местами до сильного, а также метели при усилении ветра до 17-22 метров в секунду. На дорогах образуются снежный заносы, накаты, каша и гололедица.

– В выходные дни в тыловой части этого циклона начнется заток холода, что приведет к понижению температуры воздуха до значений ниже характерных для этого периода, – добавили в пресс-службе Башгидромета.

Несмотря на заметные климатические изменения, в республике сохранится тепло. Температура воздуха в светлое время суток не упадет ниже -8 градусов. Ночью похолодания прогнозируются только юго-востоке, где подморозит до -15°.

ИСТОЧНИК KP.RU

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