Тепло, снег и метель: синоптики рассказали, какая погода ожидает жителей Башкирии

СЕГОДНЯ 15:04 2019-12-17T15:09:30+03:00

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В Башкирии сохранится высокая температура воздуха, местами ожидается снег. Об этом сообщили синоптики Башгидромета.

По данным специалистов, в отдельных районах республики будет буйствовать метель из-за смещающихся атмосферных фронтов. Ветер будет южным, умеренным, порывов не прогнозируется. Минимальная температура воздуха грядущей ночью составит всего -8°. Днем столбик термометра будет колебаться в районе нулевой отметки: -1, -6°.

В то же время синоптики предупреждают, что на дорогах образуется гололедица, снежные накаты и заносы. Помимо этого, ухудшится видимость в снеге – до 1-2 км. Утром ситуацию усугубит туман, который ограничит водителям обзор до 500-1000 метров.

ИСТОЧНИК KP.RU