2019-12-17T15:09:30+03:00
Общество

Тепло, снег и метель: синоптики рассказали, какая погода ожидает жителей Башкирии

Башгидромет дал уточненный прогноз на завтра, 18 декабря
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
В отдельных районах республики прогнозируется метельВ отдельных районах республики прогнозируется метельФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

В Башкирии сохранится высокая температура воздуха, местами ожидается снег. Об этом сообщили синоптики Башгидромета.

По данным специалистов, в отдельных районах республики будет буйствовать метель из-за смещающихся атмосферных фронтов. Ветер будет южным, умеренным, порывов не прогнозируется. Минимальная температура воздуха грядущей ночью составит всего -8°. Днем столбик термометра будет колебаться в районе нулевой отметки: -1, -6°.

В то же время синоптики предупреждают, что на дорогах образуется гололедица, снежные накаты и заносы. Помимо этого, ухудшится видимость в снеге – до 1-2 км. Утром ситуацию усугубит туман, который ограничит водителям обзор до 500-1000 метров.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тепло, снег и метель: синоптики рассказали, какая погода ожидает жителей Башкирии
В Стерлитамаке появится 120-метровый путепровод за 264 млн рублей
«Киномакс-Уфа» приглашает на премьеру фильма «Холоп»: приедет исполнитель главной роли Милош Бикович
В оборонном заводе Башкирии прокомментировали хищение сотни тонн взрывчатки
Ректоры обсудили вопросы цифровизации университетской среды
Подарки взрослым и детям за самое оригинальное поздравление с Новым годом
Жители нового района в Уфе устроили утреннюю давку в автобусе
«Не ищи меня, я не хочу домой»: в Башкирии при загадочных обстоятельствах пропала 17-летняя девушка
В одной из ЦРБ Башкирии более 80 медиков работали без законных льгот
ВТБ выдал первые кредиты по дальневосточной ипотеке
В лесу на окраине Уфы обнаружили труп неизвестного мужчины
Уфимец оказался отрезанным от внешнего мира на острове
Уфимец, уничтоживший памятник архитектуры, заплатит за его реставрацию 25 млн рублей
Перемены к лучшему.
Банк УРАЛСИБ стал победителем премии Retail Finance Awards 2019 в номинации «Лучший социальный проект»