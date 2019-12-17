В оборонном заводе Башкирии прокомментировали хищение сотни тонн взрывчатки

СЕГОДНЯ 13:47 2019-12-17T13:47:08+03:00

Со слов заместителя гендира, пороха числились на складе на момент инвентаризации, то есть обязательства по передаче порохов заказчику у предприятия остались, но по факту порохов нет. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Стали известны подробности хищения 276 тонн взрывчатке на оборонном заводе «Авангард» в Стерлитамаке. «Комсомолке» удалось получить комментарий у заместителя генерального директора по экономической безопасности Алексея Ершова.

- Речь идет о порохах, которые завод получал от утилизации боеприпасов и должен был передавать заказчику, после чего с разрешения заказчика мог ими распоряжаться. По имеющимся документам, пороха заказчику не передавались, и были по решению руководителя предприятия Ибрагимова А.А. (бывший руководитель, который занимал должность с 1993 года по 2019 – Прим.ред.) переработаны в промышленную взрывчатку, которая была потом реализована сторонней организацией, - сказал Ершов.

Со слов заместителя гендира, пороха числились на складе на момент инвентаризации, то есть обязательства по передаче порохов заказчику у предприятия остались, но по факту порохов нет. В данный момент предприятие не может отчитаться перед минобороны (заказчиком) по исполнению гособорон заказа, поэтому в правоохранительные органы было направлено соответствующее заявление.

Напомним, что накануне стало известно о крупной краже из «Авангарда» - с завода похитили 276 тонн взрывчатки. Дело расследуют следственные органы и МВД.

ИСТОЧНИК KP.RU