2019-12-17T14:25:10+03:00
Общество

В Стерлитамаке появится 120-метровый путепровод за 264 млн рублей

О планах на строительство нового проезда сообщил глава Госкомтранса Тимур Мухаметьянов
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: glavarb.ruфото: glavarb.ru
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В городе Стерлитамаке планируют построить 120-метровый путепровод за 264 млн рублей. Об этом на прошедшем накануне «Транспортном часе» в Доме республики сообщили глава Госкомтранса Тимур Мухаметьянов.

Новый проезд через железнодорожные пути может появиться в створе улицы Олега Кошевого. Путепровод должен разгрузить улицы и сократить транзитный путь через город. Стоимость проекта по предварительным оценкам составляет 265,4 млн рублей. Идею, по словам руководителя транспортного ведомства, поддержали крупные промышленные предприятия.

Глава Башкирии Радий Хабиров обратился к правительству с поручением провести переговоры с директорами этих компаний на предмет софинансирования масштабного проекта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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