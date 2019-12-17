2019-12-17T13:15:45+03:00
Общество

Жители нового района в Уфе устроили утреннюю давку в автобусе

Происходящее на остановке очевидец заснял на камеру телефона
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: скриншот видео / vk.comфото: скриншот видео / vk.com
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В Уфе жители района «Кузнецовский затон» устроили давку в попытке залезать в 211-й автобус. Произошедшее на камеру телефона заснял очевидец. Позже запись была опубликована в популярных сообществах ВКонтакте.

Предположительно, все случилось сегодня утром, 17 декабря, на одной из остановок в новом районе. На записи видно, как несколько людей, среди которых женщины и дети, пытаются буквально запихать себя в миниатюрный микроавтобус. Большая часть потенциальных пассажиров была вынуждена отступить и дожидаться второго, менее переполненного автобуса. Но спустя несколько минут подъезжает такой же автобус, который вновь набит людьми.

– Пока выбирают цвет автобусов, значок, карточку, вот так на 211 маршрутке ездят жители района «Кузнецовский затон», нового района, в котором в огромном количестве строят жилье для переселенцев, сирот, молодых семей. Как старая бабушка должна ехать в переполненном фургончике? – не может сдержать негодования автор видео.

Он попросил пустить в Кузнецовский затон автобусы «Башавторанса». Уфимец недоумевает, зачем выдавать жилье, если к нему нет нормального доступа, и для чего покупались новые автобусы.

– Скоро на каждой остановке появится человек, который за деньги будет запихивать людей в автобусы. Как в японском метро, – саркастично отметил пользователь в комментариях.

Уфимцы устроили давку в автобусе // 17.12.

ИСТОЧНИК KP.RU

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