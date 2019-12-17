В лесу на окраине Уфы обнаружили труп неизвестного мужчины

СЕГОДНЯ 11:37 2019-12-17T11:37:20+03:00

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Накануне вечером, 16 декабря, жители Калининского района обнаружили в лесу мертвого мужчину. Об этом сообщает собственный источник «КП-Уфа».

Собеседник рассказал, что тело лежало в лесном массиве, в 600 метрах от дома по улице Сельской Богородской. По предварительным данным, неизвестный мужчина, которому на вид около 45-50 лет, совершил самоубийство – к такому выводу пришли сотрудники полиции, СК и следственно-оперативная группа.

Специалисты назвали предположительную давность трупа – около суток. Сейчас тело находится на судмедэкспертизе. Правоохранители пытаются установиться личность погибшего и сверяют информацию с базой данных без вести пропавших.

ИСТОЧНИК KP.RU