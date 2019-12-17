Уфимец оказался отрезанным от внешнего мира на острове

СЕГОДНЯ 11:07 2019-12-17T11:07:54+03:00

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Мужчина оказался заложником острова под Уфой. Ему на помощь отправились сотрудники гражданской защиты. О спасательной операции рассказали в пресс-службе ведомства.

Все произошло вчера, 16 декабря. Накануне горожанин перебрался через Уфимку в свой домик на Князевском острове. Когда на следующий день он решил вернуться в город, то обнаружил, что за ночь реку сковало льдом. Испытывать судьба и самостоятельно перебираться через реку мужчина не решился. Он позвонил спасателям и попросил их помощи.

Сотрудники поисково-спасательного отряда перебрались к «робинзону» в специальных гидрокостюмах на лодке, усадили его в судно и транспортировали на берег. Операция прошла без эксцессов.

ИСТОЧНИК KP.RU