Перемены к лучшему.

СЕГОДНЯ 10:22 2019-12-17T10:22:57+03:00

Изменить размер текста: A A

У всех наступает момент необходимости улучшения жилищных условий. И человек сталкивается с долгими и сложными процессами. Продать свою квартиру - найти покупателей, оформить сделку, найти новую квартиру, переехать, оформить документы. Две сделки проходят очень утомительно и затратно. Тем более, не зная тонкости рынка недвижимости - можно вообще получить не тот результат, который ожидаешь.

ГК «Первый Трест» помогла решить эту проблему. Ввели в обслуживание выгодную услугу «Трейд-ин». По улучшенной схеме специалисты сами совершают параллельно две сделки. То есть продают ваше старое жилье, а взамен подбирают новое, в одном из жилых комплексов от ГК "Первый Трест". Прозрачность, понятность и честность - это то, что вы получите, воспользовавшись услугой «Трейд-ин».

"Для того, чтобы воспользоваться этой услугой вам всего лишь нужно оставить заявку в одном из наших офисов или позвонить по телефону, а всё остальное сделаем мы." – рассказала Адель Сайфуллина, руководитель направлений по работе с агентской сетью и «Трейд-ин» ГК «Первый Трест».

Сделав всего 5 простых шагов, вы можете стать хозяином новой квартиры, не потратив дополнительных денег, и избежав сложных схем по сделкам.

1 шаг - выбрать новую квартиру в одном из жилых комплексов «Первого Треста». Купить жилье по программе «Трейд-ин» можно как в домах на этапе строительства, так и в уже сданных в эксплуатацию – вы сами выбираете, что лучше для вас. Сотрудники «Первого Треста» помогут подобрать наилучший вариант, выбрать вид из окна, расположение квартиры, планировку, этаж, и сориентируют по цене.

2 шаг - оставить заявку. После того как вы оставили заявку по телефону 8 (347) 222-0-111, или на сайте https://1trest.ru с вами свяжется специалист компании и отправит к вам оценщика, который поможет оценить старую квартиру.

3 шаг - оценка и заключение договора. После оценки стоимости старой квартиры, если вы согласны, заключается договор на продажу вашей жилплощади. Очень важный момент – «Первый Трест» оценивает рыночную стоимость квартиры, не занижая ее! А также осуществляет услуги по продаже - абсолютно бесплатно*. Выгода очевидна. Чем дороже будет продана ваша квартира, тем более выгодную жилплощадь вы можете себе позволить.

4 шаг - реализация старой квартиры. Менеджеры «Первого Треста» сами ищут и находят вам покупателей, ведут все переговоры, оформляют сделку, юрист готовит необходимые документы. Вам необязательно тратить на эти процессы свое время и деньги. Немаловажно и то, что при оформлении этой сделки можно оплатить разницу материнским капиталом, жилищным сертификатом или оформить доплату через ипотеку. При необходимости ипотеки - брокер сам подготавливает текущие документы для оформления. Кстати, при заключении договора по трейд-ин, цена на квартиру, которая вам понравилась фиксируется и бронируется на 28 дней. И это значит, что вам не придется нести неожиданные расходы и дополнительные оплаты из-за повышения стоимости квартиры.

5 шаг - сделка. Сделки по купле-продаже совершаются в один день! По сути работает принцип "одного окна" - вы подписываете все документы и договора в одном офисе в один момент. Что существенно экономит ваше время и нервы.

Вот так, сделав 5 простых шагов - вы становитесь обладателем вашей новой квартиры.

Более подробную информацию вы можете получить в офисе продаж вторичной недвижимости и Trade-in ГК «Первый Трест» по адресу: г. Уфа, ул. Достоевского, 68, а также по телефону: 8 (347) 222-0-111. Также вы можете обратиться в офисы продаж по адресам - Коммунистическая 78, Коммунистическая 107, Энтузиастов 20/1, и в мобильном офисе продаж ТЦ "Мега".

* При условии покупки новой квартиры в одном из жилых комплексов ГК «Первый Трест».

На правах рекламы