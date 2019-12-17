Уфимец, уничтоживший памятник архитектуры, заплатит за его реставрацию 25 млн рублей

СЕГОДНЯ 10:28 2019-12-17T10:28:40+03:00

Изменить размер текста: A A

ВС Башкирии оставил в силе постановление Ленинского районного суда Уфы о привлечении к ответственности собственника выявленного объекта культурного наследия – «Дома жилого с мастерской». Предпринимателю предстоит заплатить 25 млн рублей за реставрацию снесенного им же дома.

Напомним, в августе текущего года собственник «Дома» (располагался по адресу Нехаева, 110), являющегося памятником архитектуры конца 19-начала 20 века, нанял рабочих и снес здание без разрешения соответствующих органов.

Накануне, 16 декабря, в Ленинском районном суде состоялось заседание по исковому заявлению Управления Башкультнаследия о возмещении стоимости восстановительных работ по факту сноса. Ни собственник, ни его представитель на процесс не явился. Тем временем суд постановил обязать предпринимателя в течение шести месяцев возместить «стоимость разработки научно-проектной документации на восстановление выявленного объекта культурного наследия и стоимость восстановительных работ». Все это было оценено в 25 млн рублей. Решение суда пока не вступило в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU