2019-12-17T10:28:40+03:00
Общество

Уфимец, уничтоживший памятник архитектуры, заплатит за его реставрацию 25 млн рублей

Собственник незаконно снес здание
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: Башкультнаследиефото: Башкультнаследие
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ВС Башкирии оставил в силе постановление Ленинского районного суда Уфы о привлечении к ответственности собственника выявленного объекта культурного наследия – «Дома жилого с мастерской». Предпринимателю предстоит заплатить 25 млн рублей за реставрацию снесенного им же дома.

Напомним, в августе текущего года собственник «Дома» (располагался по адресу Нехаева, 110), являющегося памятником архитектуры конца 19-начала 20 века, нанял рабочих и снес здание без разрешения соответствующих органов.

Накануне, 16 декабря, в Ленинском районном суде состоялось заседание по исковому заявлению Управления Башкультнаследия о возмещении стоимости восстановительных работ по факту сноса. Ни собственник, ни его представитель на процесс не явился. Тем временем суд постановил обязать предпринимателя в течение шести месяцев возместить «стоимость разработки научно-проектной документации на восстановление выявленного объекта культурного наследия и стоимость восстановительных работ». Все это было оценено в 25 млн рублей. Решение суда пока не вступило в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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