«Не ищи меня, я не хочу домой»: в Башкирии при загадочных обстоятельствах пропала 17-летняя девушка

СЕГОДНЯ 12:44 2019-12-17T13:33:59+03:00

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Уже пятые сутки в селе Николо-Березовка Краснокамского района Башкирии разыскивают 17-летнюю Диану Хузину. Девушка ушла из дома еще 12 декабря в районе 15-17 часов дня, и с тех пор ее никто не видел. Мама девочки, Ольга Волкова, рассказала «Комсомолке», что накануне вечером дочь вышла с ней на связь

- Она написала мне, мол, я жива и здорова, нахожусь в Нефтекамске. Сказала, что не хочет домой, попросила ее не искать. Я уже не знаю, как уговорить ее вернуться домой. Говорю, ругать не буду, только приди, пожалуйста, расскажи, что тебя тревожит, - вздыхает Ольга.

Женщина сказала, что Диана окончила первый курс педагогического колледжа, а потом забрала с ссуза документы, потому что решила поменять профессию.

Приметы: рост 170, волосы русые, худощавая;

Была одета в розовый пуховик и черный снуд.

Если вам известно о местонахождении Дианы, пожалуйста, сообщите матери по телефону 8(987)0205016 или в полицию 02/102.

ИСТОЧНИК KP.RU