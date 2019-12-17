2019-12-17T13:33:59+03:00
Общество

«Не ищи меня, я не хочу домой»: в Башкирии при загадочных обстоятельствах пропала 17-летняя девушка

Диана Хузина не желает возвращаться к родным
Эльвина АПАРИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Диана не приходит домой уже пять днейДиана не приходит домой уже пять дней
Изменить размер текста:

Уже пятые сутки в селе Николо-Березовка Краснокамского района Башкирии разыскивают 17-летнюю Диану Хузину. Девушка ушла из дома еще 12 декабря в районе 15-17 часов дня, и с тех пор ее никто не видел. Мама девочки, Ольга Волкова, рассказала «Комсомолке», что накануне вечером дочь вышла с ней на связь

- Она написала мне, мол, я жива и здорова, нахожусь в Нефтекамске. Сказала, что не хочет домой, попросила ее не искать. Я уже не знаю, как уговорить ее вернуться домой. Говорю, ругать не буду, только приди, пожалуйста, расскажи, что тебя тревожит, - вздыхает Ольга.

Женщина сказала, что Диана окончила первый курс педагогического колледжа, а потом забрала с ссуза документы, потому что решила поменять профессию.

Приметы: рост 170, волосы русые, худощавая;

Была одета в розовый пуховик и черный снуд.

Если вам известно о местонахождении Дианы, пожалуйста, сообщите матери по телефону 8(987)0205016 или в полицию 02/102.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тепло, снег и метель: синоптики рассказали, какая погода ожидает жителей Башкирии
В Стерлитамаке появится 120-метровый путепровод за 264 млн рублей
«Киномакс-Уфа» приглашает на премьеру фильма «Холоп»: приедет исполнитель главной роли Милош Бикович
В оборонном заводе Башкирии прокомментировали хищение сотни тонн взрывчатки
Ректоры обсудили вопросы цифровизации университетской среды
Подарки взрослым и детям за самое оригинальное поздравление с Новым годом
Жители нового района в Уфе устроили утреннюю давку в автобусе
«Не ищи меня, я не хочу домой»: в Башкирии при загадочных обстоятельствах пропала 17-летняя девушка
В одной из ЦРБ Башкирии более 80 медиков работали без законных льгот
ВТБ выдал первые кредиты по дальневосточной ипотеке
В лесу на окраине Уфы обнаружили труп неизвестного мужчины
Уфимец оказался отрезанным от внешнего мира на острове
Уфимец, уничтоживший памятник архитектуры, заплатит за его реставрацию 25 млн рублей
Перемены к лучшему.
Банк УРАЛСИБ стал победителем премии Retail Finance Awards 2019 в номинации «Лучший социальный проект»