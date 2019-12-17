Бюджет Башкирии составит почти 225 млрд рублей

СЕГОДНЯ 08:32 2019-12-17T08:32:04+03:00

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В четверг, 19 декабря, депутаты Госсобрания-Курултая Башкирии внесут очередные изменения в закон о бюджете республики на 2020 и плановый 2021 и 2022 годы. Парламентарии планируют увеличить объем региональной казны, поскольку появились дополнительные деньги из федерального бюджета – порядка 3,511 млрд рублей.

Если проект бюджета будет принят в таком виде и с учетом правок, то расходы региональной казны в 2020 году составят 224,7 млрд рублей, а доходы – почти 200 млрд рублей. При этом расходная часть бюджета увеличится на 1,86 млрд рублей.

Спикер башкирского парламента Константин Толкачев заявил, что дополнительные деньги пойдут на увеличение дорожного фонда, помощь районным бюджетам и развитие транспортной сферы. По его словам дефицит казны сократится на 1,651 млрд рублей.

Толкачев также отметил, что по сравнению с прошлогодними проектом бюджета на 2020 год, объем республиканской казны вырос на 25 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU