В Уфе на «салаватке» столкнулись две иномарки, есть пострадавший

СЕГОДНЯ 07:27 2019-12-17T07:27:43+03:00

Всего за минувшие сутки на дорогах Башкирии произошло 10 аварий, в которых 10 человек получили травмы.

По предварительным данным, один из автомобилей стоял на проезжей части

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В столице Башкирии на проспекте Салавата Юлаева 16 декабря столкнулись попутные «Тойота Лэнд Крузер», за рулем которого находился 35-летний житель Иглинского района и «Понтиак Виб», которым управлял 42-летний житель Уфимского района.

По предварительным данным ГИБДД, «Понтиак» стоял на проезжей части из-за затора. После ДТП его 33-летний пассажир обратился за медицинской помощью. К счастью, удар был не такой сильный, и он не получил серьезных травм.

Всего за минувшие сутки на дорогах Башкирии произошло 10 аварий, в которых 10 человек получили травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU