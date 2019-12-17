2019-12-17T08:28:57+03:00
Общество

Стало известно, почему происходят сбои в работе пиксельных елок в Башкирии

Фотографии «нерабочих» елок стали распространяться по соцсетям
Эльвина АПАРИНА
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В ведомстве рассказали, что елки смонтированы, и ведутся работы по настройке рабочих режимов пиксельных елок и графической части контента.В ведомстве рассказали, что елки смонтированы, и ведутся работы по настройке рабочих режимов пиксельных елок и графической части контента.
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В Башкирии в этом году впервые установили пиксельные елки, однако нельзя сказать, что они работают идеально. В социальных сетях то и дело появляются фотографии, на которых видны нерабочие части. Так, например, сбои в работе произошли у елки в Уфе на Конгресс-холле, Нефтекамске. В Министерстве жилищно-коммунального хозяйства РБ разъяснили ситуацию, сообщает ИА «Башинформ».

В ведомстве рассказали, что елки смонтированы, и ведутся работы по настройке рабочих режимов пиксельных елок и графической части контента.

- Режимы дополняются новыми эффектами, при этом сохраняется рабочий режим ёлок. Зафиксированные сбои в светодинамических эффектах возникли в ходе замены видео и звукового контента и не являются нерабочим режимом, то есть система продолжает работать даже в момент «заливки» дополнительных эффектов, - сказала пресс-секретарь министерства ЖКХ.

Также она прокомментировала слухи о том, что елки дают сбой из-за морозов.

- Диапазон рабочих температур светодиодных RGB-модулей составляет от -40° С до + 50° С. Температура в -9 никоим образом не может повлиять на корректную работу системы, - сказали в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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