В Уфе неизвестный мужчина расправился с женщиной в подъезде и скрылся

СЕГОДНЯ 19:53 2019-12-16T19:53:15+03:00

Если вам известна его личность или местонахождение, просьба позвонить по телефонам 8 (347) 251-62-51, 8 (347) 279-39-02, 02 или 102 (с мобильного номера телефона).

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В Уфе разыскивается подозреваемый в совершении убийства женщины. Как сообщили в следкоме, 12 декабря в вечернее время в одном из домов по улице Кольцевая местные жители нашли тело 65-летней женщины с признаками насильственной смерти.

- В настоящее время следователями совместно с полицейскими проводятся розыскные мероприятия, направленные на установление личности подозреваемого и его местонахождения, - прокомментировали в ведомстве.

Приметы подозреваемого: на вид около 35-45 лет, среднего телосложения, рост около 175-185 см;

Был одет в куртку черного цвета, брюки черного цвета, обувь черного цвета, шапку вязаную черного цвета.

Если вам известна его личность или местонахождение, просьба позвонить по телефонам 8 (347) 251-62-51, 8 (347) 279-39-02, 02 или 102 (с мобильного номера телефона).

ИСТОЧНИК KP.RU