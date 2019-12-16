2019-12-16T17:23:45+03:00
Происшествия

В Уфе после обнаружения обглоданного черепа следователи возбудили уголовное дело

Страшную находку обнаружили в Кировском районе
Эльвина АПАРИНА
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Появились подробности обнаружения обглоданного черепа в Кировском районе Уфы – после страшной находки следователи возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство).

В следкоме рассказали, что информация об обнаружении останков человека в частном секторе поступила в органы 14 декабря. Сейчас устанавливается личность умершего, причина его смерти, а также обстоятельства произошедшего.

- Назначена и судебно-медицинская, и медико-криминалистическая экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается, - прокомментировали в ведомстве.

Напомним, что обглоданный собаками череп нашли в первом часу дня на улице Пархоменко местные жители.

ИСТОЧНИК KP.RU

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