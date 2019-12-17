2019-12-17T06:52:42+03:00
Происшествия

В Башкирии вынесли приговор водителю, по вине которого погибли четверо дорожных рабочих

Ближайшие 3,5 года он проведет в колонии-поселении
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: ГИБДД РБфото: ГИБДД РБ
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Стерлитамакский городской суд вынес приговор 54-летнему водителю, по вине которого в июле текущего года погибли четверо дорожных рабочих.

Напомним, смертельное ДТП произошло 13 июля в на автодороге Уфа-Оренбург. Мужчина на грузовом тягаче Volvo совершил наезд на стоявший микроавтобус УАЗ. В результате водитель последнего и трое пешеходов скончались на месте аварии. Все они были дорожными рабочими. По словам очевидцев, мужчины успели только подъехать и припарковаться, когда в машину на скорости врезался грузовик.

Согласно решению суда, водитель тягача не выбрал безопасную скорость. Вину в совершенном преступлении подсудимый отрицать не стал. Его приговорили к 3,5 годам лишения свободы в колонии поселении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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