В 2020 году в Башкирии построят 90 фельдшерско-акушерских пунктов

СЕГОДНЯ 16:48 2019-12-16T16:48:44+03:00

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В 2020 году в Башкирии построят 91 новый фельдерско-акушерский пункт. Об этом сегодня, 16 декабря, в ходе оперативки в правительстве сообщил министр здравоохранения республики Максим Забелин.

Минздрав планирует заменить 72 аварийных ФАПа, из них 57 – за счет федерального бюджета, еще шесть единиц будут профинансированы целевой программой «Устойчивое развитие сельских территорий.

Оставшиеся 13 пунктов уже строятся в рамках республиканской адресной инвестиционной программы. В РАИП также предусмотрено 5 млрд рублей на строительство 31 объекта: нового корпуса онкодиспансера и кардиоцентра, ЦГБ в Учалах, городских больниц в Октябрьском и Салавате, поликлиники РКБ им. Куватова.

Забелин добавил, в текущем году в рамках нацпроекта «Здравоохранение» медучреждения республики обзавелись 6,7 тысячами единицами оборудования, в числе которых 14 УЗИ-аппаратов, 12 рентгеновских аппаратов, восемь топографов и два КТ/МРТ.

ИСТОЧНИК KP.RU