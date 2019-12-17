В парламенте Башкирии озаботились сохранением питьевой воды для потомков

СЕГОДНЯ 09:08 2019-12-17T09:08:22+03:00

Закон не коснется садоводов, которые организовали колодец или скважину на своем участке для собственных нужд Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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Депутаты Госсобрания-Курултая 19 декабря рассмотрят проект закона «О внесении изменений в Кодекс Республики Башкортостан о недрах». Об этом сообщает пресс-службе парламента. Скважины садоводческих и огороднических товариществ будут подлежать учету и лицензированию.

– Вода – наш ценнейший ресурс, – сказал спикер Курултая Константин Толкачев. – Ряд стран уже столкнулись с нехваткой качественной питьевой воды, и эта проблема нарастает. Нам необходимо принять меры по сохранению источников для наших потомков.

Председатель Госсобрания подчеркнул, что садоводов, которые организовали колодец или скважину на своем участке для собственных нужд, закон не коснется. В то же время, если в садоводческом товариществе организован водопровод, источником воды в которых являются соответствующие скважины, необходимо будет получить лицензию. Ее стоимость составит 7,5 тысяч рублей на 25 лет для всего СТ. Лицензирование призвано обеспечить учет запасов воды.

– Из-за бесконтрольности степень истощения водоносных горизонтов трудно прогнозировать, – добавил Толкачев. – Получив лицензию, садоводческое товарищество подтвердит, что ведет добычу правильно и что ресурсы используются для хозяйственно-бытовых нужд, а не для предпринимательских целей.

ИСТОЧНИК KP.RU