2019-12-17T09:08:22+03:00
Общество

В парламенте Башкирии озаботились сохранением питьевой воды для потомков

Для этого депутаты хотят обязать СТ лицензировать скважины
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Закон не коснется садоводов, которые организовали колодец или скважину на своем участке для собственных нуждЗакон не коснется садоводов, которые организовали колодец или скважину на своем участке для собственных нуждФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Депутаты Госсобрания-Курултая 19 декабря рассмотрят проект закона «О внесении изменений в Кодекс Республики Башкортостан о недрах». Об этом сообщает пресс-службе парламента. Скважины садоводческих и огороднических товариществ будут подлежать учету и лицензированию.

– Вода – наш ценнейший ресурс, – сказал спикер Курултая Константин Толкачев. – Ряд стран уже столкнулись с нехваткой качественной питьевой воды, и эта проблема нарастает. Нам необходимо принять меры по сохранению источников для наших потомков.

Председатель Госсобрания подчеркнул, что садоводов, которые организовали колодец или скважину на своем участке для собственных нужд, закон не коснется. В то же время, если в садоводческом товариществе организован водопровод, источником воды в которых являются соответствующие скважины, необходимо будет получить лицензию. Ее стоимость составит 7,5 тысяч рублей на 25 лет для всего СТ. Лицензирование призвано обеспечить учет запасов воды.

– Из-за бесконтрольности степень истощения водоносных горизонтов трудно прогнозировать, – добавил Толкачев. – Получив лицензию, садоводческое товарищество подтвердит, что ведет добычу правильно и что ресурсы используются для хозяйственно-бытовых нужд, а не для предпринимательских целей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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