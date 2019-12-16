В Уфе стартовала операция «Должник»

СЕГОДНЯ 18:01 2019-12-16T18:01:20+03:00

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В столице Башкирии сегодня, 16 декабря, стартовала операция ГИБДД «Должник». Сотрудники дорожной полиции будут выявлять водителей, которые уклоняются от уплаты штрафов. Отметим, что на прошлой недели полицейские выявили 125 фактов неуплаты ранее наложенных штрафов.

- Основная цель операции – это напомнить нарушителям о необходимости своевременно оплачивать наложенные штрафы, - сообщили в отделе ГИБДД. - Продлится операция до 25 декабря.

Напомним, что за неуплату в течении 60 дней с момента вступления в законную силу постановления об административном правонарушении штраф назначается уже в двойном размере от суммы неоплаченного, либо это будет арест сроком до 15 суток, либо обязательные работы сроком до 50 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU