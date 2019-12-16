Под Уфой водитель устроил погоню с сотрудниками ГИБДД на 20-метровом участке

СЕГОДНЯ 15:41 2019-12-16T15:41:49+03:00

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В Иглинском районе Башкирии, близ села Алаторка, водитель Renault Logan устроил погоню с сотрудниками ГИБДД на 20-метровом дорожном участке. Все происходящее сегодня, 16 декабря, засняли на видео очевидцы. Позже запись слили в социальные сети.

Чтобы поймать нарушителя, сотрудникам госавтоинспекции пришлись оставить машины и преследовать его пешком. Тактика нерадивого водителя оставалась неизменной: он просто ехал взад-вперед.

Сначала полицейские пытались справиться с проблемой поодиночке. Один просто преследовал, другой перекрывал путь, а третий пытался выбить окно легковушки. Однако вытащить нарушителя из машины удалось только тогда, когда полицейские объединили усилия. Они силком вытащили мужчину из авто и задержали его.

Погоня в Иглинском районе Башкирии // 16.12.

ИСТОЧНИК KP.RU