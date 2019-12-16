2019-12-16T16:05:51+03:00
Общество

На уфимский спорткомплекс для детей власти Башкирии потратят 446 млн рублей

ФОК построят в районе улиц Авроры и Рабкоров
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: УКС РБфото: УКС РБ
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В Уфе за два года построят детский спорткомплекс. Он обойдется в 446,5 млн рублей и расположится в Зеленой роще. Об этом сообщает Управление капстроительства Башкирии.

Подряд на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса получит фирма ООО «Дортрансстрой». На торгах компания снизила начальную стоимость контракта с 541,27 млн рублей до 446,55 млн. Остальные участники аукциона назвали цену в 449,25 млн и 495,26 млн. Договор с подрядчиком будет оплачен из региональной казны.

Согласно проекту, ФОК детско-юношеской спортивной школы по гимнастике возведут в районе улицы Авроры и Рабкоров Кировского района. Исполнителю необходимо сдать объект в эксплуатацию уже через два года – в декабре 2021-го.

Общая площадь ФОКа превысит 8,5 тысяч квадратных метров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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