В Башкирии без вести пропала 17-летняя девушка в черном снуде

СЕГОДНЯ 14:58 2019-12-16T15:58:24+03:00

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В Башкирии без вести пропала 17-летняя Диана Хузина. Девушка, по словам ее матери Ольги, ушла из дома в селе Николо-Березовка 12 декабря в промежутке между 15 и 17 часами. С тех пор о ней нет никаких известий. Родственники распространяют ориентировку на пропавшую в социальных сетях. Известно, что они уже обратились за помощью в полицию.

Приметы: рост – 170 см, худощавое телосложение, длинные русые волосы. В день исчезновения была одета в розовую куртку и черный снуд.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Дианы, просят позвонить по номеру 8-987-02-05-016 или в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU