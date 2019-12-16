В припаркованной машине в Санкт-Петербурге обнаружили мертвым уроженца Башкирии

СЕГОДНЯ 13:46 2019-12-16T13:46:17+03:00

Правоохранители не нашли на теле погибшего следов криминального характера Фото: Алексей БУЛАТОВ

На мужчине не было видимых телесных повреждений

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В субботу утром, 14 декабря, на проспекте Наставников в Санкт-Петербурге обнаружили мертвым уроженца Башкирии.

Тело 39-летнего мужчины находилось в припаркованном Ford Focus. Правоохранители не нашли на погибшем признаков насильственной смерти, сообщает издание «Невские новости». Известно, что умерший был зарегистрирован и проживал в северной столице России.

Труп направили на судебно-медицинскую экспертизу, где будет установлена причина смерти.

Тем временем в Уфе горожане обнаружили обглоданный собаками череп человека.

ИСТОЧНИК KP.RU