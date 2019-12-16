В припаркованной машине в Санкт-Петербурге обнаружили мертвым уроженца Башкирии
На мужчине не было видимых телесных повреждений
Правоохранители не нашли на теле погибшего следов криминального характераФото: Алексей БУЛАТОВ
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В субботу утром, 14 декабря, на проспекте Наставников в Санкт-Петербурге обнаружили мертвым уроженца Башкирии.
Тело 39-летнего мужчины находилось в припаркованном Ford Focus. Правоохранители не нашли на погибшем признаков насильственной смерти, сообщает издание «Невские новости». Известно, что умерший был зарегистрирован и проживал в северной столице России.
Труп направили на судебно-медицинскую экспертизу, где будет установлена причина смерти.
Тем временем в Уфе горожане обнаружили обглоданный собаками череп человека.
ИСТОЧНИК KP.RU