2019-12-17T06:33:01+03:00
Общество

Стало известно, где и во сколько в Уфе прогремит новогодний салют

Программа в новогоднюю ночь начнется в 22 часа 31 декабря
Эльвина АПАРИНА
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Какой праздник без шумного салюта? В администрации города решено - фейерверку быть. Жители и гости башкирской столицы смогут посмотреть новогодний салют в Уфе в 2020 году на площади Ленина.

Как рассказали «Комсомолке» в пресс-службе мэрии, театрализованная программа в новогоднюю ночь начнется в 22 часа 31 декабря – перед Русским драматическим театром выступят артисты ГДК, ансамбля «Мирас» и другие. Закончится праздник в два часа ночи, а 2:10 начнется праздничный фейерверк.

Насыщенная программа в это же время будет проходить также на площади перед Гостиным двором.

ИСТОЧНИК KP.RU

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