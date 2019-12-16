2019-12-16T13:05:30+03:00
Общество

За восемь месяцев в Башкирии собрали 30 млн рублей штрафов за парковку на газоне

На Уфу приходится больше половины из этой суммы
Владислав КАЗАНЦЕВ
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По словам Спеле, жители Башкирии стали меньше парковаться на газонахПо словам Спеле, жители Башкирии стали меньше парковаться на газонахФото: Михаил ФРОЛОВ
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Сегодня, 16 декабря, на оперативке в правительстве Башкирии озвучили результаты по выявлению правонарушений в части парковки автомобилей на газонах. С соответствующим докладом выступил Владимир Спеле, председатель госкомитета республики по делам юстиций.

С 10 апреля по 6 декабря текущего года было вынесено больше 24 тысяч постановлений о наложении административных штрафов за парковку на газонах. Общая сумма составила более 30 млн рублей. Большая часть из этой суммы приходится на Уфу – 12 тысяч протоколов на свыше 15 млн рублей.

Наибольшее количество нарушений в районах столицы Башкирии зафиксировано в Октябрьском районе (2326), наименьшее – в Орджоникидзевском (1442). Среди других городов республики больше всего «напарковались» в Стерлитамаке (2245), Октябрьском (1866) и Салавате (1147).

Спеле отметил, что количество нарушителей, предпочитающих газон парковкам, снижается. По его словам, это происходит не только из-за введенных штрафов, но и благодаря работе муниципалитетов по организации стоянок и установке ограждений для озелененных территорий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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