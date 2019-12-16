На окраине Уфы обнаружили обглоданные дикими собаками останки человека

СЕГОДНЯ 10:58 2019-12-16T10:58:47+03:00

Череп был найден в частном секторе

Изменить размер текста: A A

В субботу днем, 14 декабря, в Уфе обнаружили обглоданный собаками череп человека. Об этом сообщает собственный источник «КП-Уфа».

По информации собеседника, прохожие заметили останки в 12:20 в частном секторе на улице Пархоменко. После этого перепуганные горожане позвонили в полицию.

На месте происшествия работали сотрудники МВД, СК и следственно-оперативная группа. При беглом осмотре криминалисты заметили на черепе следы укусов собак. Останки были переданы на судебно-медицинскую экспертизу. Возможно, специалистам удастся установить личность погибшего.

ИСТОЧНИК KP.RU