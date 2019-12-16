«Улик прямых нет»: в Уфе третий подсудимый по делу об изнасиловании дознавательницы выступил с последним словом

СЕГОДНЯ 09:53 2019-12-16T10:16:35+03:00

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Сегодня, 16 декабря, в Кировском районном суде с последним словом выступил третий подсудимый по громкому делу о групповом изнасиловании экс-дознавательницы. Павел Яромчук заявил, что не признает себя виновным.

– Улик прямых нет, прошу объективно рассмотреть дело и вынести решение, – цитирует gorobzor.ru адвоката Яромчука.

Двое других подсудимых – Салават Галиев и Эдуард Матвеев – сказали свое последнее слово на прошлой неделе, 12 декабря. Они так же назвали себя невиновными.

Приговор бывшим полицейским будет оглашен в суде Кировского района 26 декабря.

Напомним, по версии обвинения, в ночь на 30 октября в здании отдела по вопросам миграции трое высокопоставленных сотрудников полиции изнасиловали 23-летнюю Гузель С., которая на тот момент работала дознавательнцией. На следующий день подозреваемых задержали. Последние полгода, находясь в статусе обвиняемых, они находились под домашним арестом. На прениях в суде прокурор запросил для Эдуарда Матвеева и Салавата Галиева по девять лет колонии общего режима, а для Павла Яромчука – восемь.

ИСТОЧНИК KP.RU