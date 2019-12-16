2019-12-16T09:27:46+03:00
Происшествия

В утреннем пожаре в Башкирии сгорели два человека

Тела во время разбора дома обнаружили спасатели
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: МЧС РБфото: МЧС РБ
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Сегодня утром, 16 декабря, в пожаре в деревне Ниязгулово Абзелиловского района погибли два человека. О трагическом случае рассказали в пресс-службе МЧС Башкирии.

Тревожный вызов о пожаре в доме по улице Урала Батыра поступил в 5:07. На место были направлены силы и средства МЧС и пожарной части села Кусимовский Рудник. Когда спасатели прибыли на место, происходило открытое горение и сильное задымление дома.

фото: МЧС РБ

фото: МЧС РБ

Пожар удалось локализовать спустя 23 минуты. Еще через 10 минут было ликвидировано открытое горение. В ходе разбора конструкций здания сотрудники аварийного ведомства обнаружили два трупа: 87-летней женщины и 61-летнего мужчины.

Сейчас дознаватель МЧС России и следственно-оперативная группа устанавливают причины и обстоятельства пожара.

ИСТОЧНИК KP.RU

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