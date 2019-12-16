Радий Хабиров сообщил о кадровых перестановках в Башкирии
Глава Башкирии Радий Хабиров на сегодняшней оперативке в правительстве озвучил кадровые перестановки, произошедшие на минувшей неделе.
На должность руководителя администрации Благоварского района назначен Марат Юсупов. Ранее он занимал пост советника управления главы республики по взаимодействию с муниципалитетами.
Следующая ротация произошла в Хайбуллинском районе. Там врио главы администрации стал Рустам Шарипов, ранее руководивший Бурзянским районом. Освободившееся место занял замглавы администрации по экономике Газиз Манапов.
– Обыкновенные ротации, когда глава, который эффективно работал в одном районе, по горизонтали переходит в другой район, больший по территории, населению и экономическому потенциалу, – прокомментировал перестановки Хабиров.
ИСТОЧНИК KP.RU