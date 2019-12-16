В Башкирии во дворе молодой семьи жестоко расправились с животным

СЕГОДНЯ 08:28 2019-12-16T08:28:30+03:00

Охотники не смогли убить лося в лесу и погнали его в сторону села

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В селе Сараево Альшеевского района Башкирии во дворе семьи, в которой воспитываются два маленьких ребенка, жестоко расправились с животным. Об этом сообщил местный житель.

По словам очевидца, охотники не смогли застрелить лося в лесу. Они ранили сохатого и начали гнать в сторону села. Убегая, животное забрело во двор дома по улице Центральной, где живет молодая семья. Там охотники тремя выстрелами в упор убили дикого зверя.

Свидетель прислал фотографию, на котором видно, что прямо на хозяйственном дворе лежит окровавленное тело животного. О том, увидели ли дети сцену жестокой расправы, не уточняется.

ИСТОЧНИК KP.RU