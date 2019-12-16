Жена пропавшего с двумя детьми Артема Мазова в Уфе обратилась к мужу с важным посланием

СЕГОДНЯ 07:59 2019-12-16T08:04:32+03:00

Женщина готова на все, лишь бы муж и дети снова были дома

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Жена пропавшего с двумя сыновьями уфимца Артема Мазова вновь обратилась к супругу. Женщина призналась, что готова отказаться от мыслей о разводе, лишь бы он с детьми вернулся обратно.

– Обещаю, разводиться мы не будем, и я уволюсь с работы, только возвращайтесь. Будем жить как раньше. Новый год отпразднуем вместе у твоих родителей за одним столом, – цитирует Эльмиру издание ufa1.ru.

Напомним, что именно после разговора о расторжении брака Артем Мазов забрал своих малолетних сыновей Илью и Вячеслава и скрылся. Вот уже второй месяц о них нет никакой информации.

Ранее сообщалось, что супруга нашла адресованную семье записку, где он попросил ее жить так, как хочется, а сам пообещал «уехать далеко и надолго».

Артем Мазов пропал с сыновьями 26 октября – сел в машину и уехал. Спустя сутки на территории санатория «Речные зори» нашли их автомобиль. В ходе масштабных поисков семьи были осмотрены водоемы, леса и заброшенные здания, но безрезультатно. МВД Башкирии объявило вознаграждение в размере 500 000 рублей за сведения, которые помогут найти пропавших.

ИСТОЧНИК KP.RU