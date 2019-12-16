Уфимцам спишут часть долгов за «коммуналку»
Жителям Октябрьского района Уфы простят часть долгов за жилищно-коммунальные услуги. В пресс-службе городской администрации рассказали, что участников акции «Новый год без долгов» освободят от уплаты пени.
На такую поблажку могут рассчитывать те должники, которые в срок с 4 декабря по 15 января 2020 года погасят основную задолженность за «коммуналку».
К слову, подобные акции проводят в Уфе едва ли не каждый сезон. В общей сложности жителям столицы Башкирии за этот год списали 49 млн рублей. Уточнить, действуют ли такие условия в вашем районе, можно в местном УЖХ.
ИСТОЧНИК KP.RU