Уфимцам спишут часть долгов за «коммуналку»

СЕГОДНЯ 07:28 2019-12-16T07:28:47+03:00

Акцию «Новый год без долгов» проводят в одном из районов столицы Башкирии

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Жителям Октябрьского района Уфы простят часть долгов за жилищно-коммунальные услуги. В пресс-службе городской администрации рассказали, что участников акции «Новый год без долгов» освободят от уплаты пени.

На такую поблажку могут рассчитывать те должники, которые в срок с 4 декабря по 15 января 2020 года погасят основную задолженность за «коммуналку».

К слову, подобные акции проводят в Уфе едва ли не каждый сезон. В общей сложности жителям столицы Башкирии за этот год списали 49 млн рублей. Уточнить, действуют ли такие условия в вашем районе, можно в местном УЖХ.

ИСТОЧНИК KP.RU