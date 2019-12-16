«Концлагерь для собак»: в Башкирии на передержке животных морили голодом

СЕГОДНЯ 06:42 2019-12-16T06:45:11+03:00

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Около четырех десятков собак в удручающем состоянии обнаружили зоозащитники на территории села Наумовка под Стерлитамаком. Местные жители брали животных на передержку, но никто не предполагал, что четвероногих отдавали в настоящий концлагерь.

По словам волонтеров, на территории частного домовладения не было никаких условий для содержания животных - только холод, мусор и грязь, никакого медицинского ухода. Еды, судя по всему, питомцам тоже не хватало. На фотографиях, которые сделали волонтеры, истощенные щенки замерзают прямо на полу.

- Там ещё остались собаки, пекинес в тяжёлом состоянии и 18 кошек в доме! - цитирует зоозащитницу Людмилу М. "Башкирское спутниковое телевидение".

По словам женщины, средства, которые они отдавали хозяевам подворья на пропитание собак и кошек, те, по-видимому, пустили на выпивку. Владельцы передержки возмутились подобными обвинениями и в соцсетях пригрозили волонтерам судебным иском за клевету. Вдобавок они заверили зоозащитников, что проникновение на территорию частного владения им тоже не сойдет с рук.

Сейчас для четвероногих из этого "приюта" ищут новую передержку.

ИСТОЧНИК KP.RU