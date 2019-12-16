2019-12-16T07:07:55+03:00
Общество

В Уфе автомобили должников уйдут с молотка

На аукцион выставили несколько десятков машин
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Алексей МАТВЕЕВ
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Новый год в Башкирии начнется с очередного аукциона по продаже арестованных машин. Приобрести подержанное авто по выгодной цене можно будет 13 января. В списке лотов, опубликованном на сайте ФССП России, несколько десятков автомобилей, в том числе грузовых.

Одним из самых дорогих лотов в перечне оказался "Мерседес BENZ FCTROS" 2011 года выпуска с начальной ценой в 2 млн 74 тысячи рублей. Большинство же автомобилей по заявленной стоимости не превышают 500 тысяч рублей. В основном это машины отечественного производства.

Чтобы принять участие в торгах нужно до 24 декабря подать заявку и запастись залогом. Заявки принимаются по адресу: Уфа, ул. Кирова, 99/3, офис №6. Форму можно найти на сайте службы судебных приставов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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