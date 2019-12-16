2019-12-16T06:16:48+03:00
Общество

В Башкирии школьников застали за опасным занятием

Ребята развлекались с пиротехникой
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Жители Кумертау застукали школьников за опасным занятием. Группа ребят развлекалась, взрывая петарды, при этом ни о какой технике безопасности подростки не думали.

- Кидают их друг другу под ноги, зажимают ногами, руками, ждут, когда подорвётся, - гласит пост в одном из местных пабликов, сопровожденный фотографиями.

По словам автора снимков, прохожие сделали подросткам замечание, но те его проигнорировали.

- Можно же как-то ограничить продажу пиротехники?! Продают даже детям 9-10 лет, - возмутилась местная жительница.

Большинство комментаторов разделили ее недовольство и обеспокоенность за здоровье ребят.

- Сколько искалеченных после них ,- согласилась Галина М.

Некоторые же предложили другие варианты борьбы с опасными развлечениями подростков: сократить им карманные деньги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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