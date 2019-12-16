В Башкирии школьников застали за опасным занятием
Жители Кумертау застукали школьников за опасным занятием. Группа ребят развлекалась, взрывая петарды, при этом ни о какой технике безопасности подростки не думали.
- Кидают их друг другу под ноги, зажимают ногами, руками, ждут, когда подорвётся, - гласит пост в одном из местных пабликов, сопровожденный фотографиями.
По словам автора снимков, прохожие сделали подросткам замечание, но те его проигнорировали.
- Можно же как-то ограничить продажу пиротехники?! Продают даже детям 9-10 лет, - возмутилась местная жительница.
Большинство комментаторов разделили ее недовольство и обеспокоенность за здоровье ребят.
- Сколько искалеченных после них ,- согласилась Галина М.
Некоторые же предложили другие варианты борьбы с опасными развлечениями подростков: сократить им карманные деньги.
ИСТОЧНИК KP.RU