В Башкирии прекращены поиски потерявшегося в лесу мужчины

СЕГОДНЯ 08:08 2019-12-15T08:08:20+03:00

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В ночь на воскресенье, 15 декабря, в диспетчерскую системы-112 поступило сообщение от 52-летнего мужчины, который потерялся в лесу под Белорецком. На предполагаемое место пропажи незамедлительно отправились спасатели и полицейские. Как сообщает пресс-служба госкомитета Башкирии по ЧС, к счастью, все обошлось – мужчина самостоятельно выбрался из леса.

В ведомстве напоминают, что, отправляясь в лес, необходимо соблюдать элементарные правила безопасности: тепло одеваться, брать с собой мобильный телефон с полным зарядом, обязательно сообщить родным и близким куда именно направляетесь.

- Заблудившись, двигайтесь в одном направлении, а выйдя на дорогу или просеку, идите по ней, она в любом случае выведет к людям, - отмечают в пресс-службе госкомитета Башкирии по ЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU