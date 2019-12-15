В Башкирии ночью горел продуктовый склад

СЕГОДНЯ 07:39 2019-12-15T07:39:46+03:00

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В ночь на воскресенье, 15 декабря, в селе Акбердино Иглинского района Башкирии вспыхнуло здание продуктового склада на улице Газпромовской. На место пожара незамедлительно прибыли сотрудники пожарной охраны. В тушении принимали участие 42 человека и 17 единиц техники, сообщает пресс-служба МЧС по Башкирии.

По прибытию стало понятно, что горит одноэтажное здание склада, где хранились продукты. Сотрудники пожарной охраны локализовали пожар в 23:12, а в 23:56 потушили открытый огонь. К счастью, в ЧП никто не пострадал.

Причины возгорания теперь предстоит выяснить дознавателям МЧС по Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU