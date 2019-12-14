2019-12-14T20:39:10+03:00
Происшествия

В уфимском аэропорту погиб мужчина

Несчастный занимался ремонтом здания
Рустем АХУНОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В уфимском аэропорту погиб рабочий, который упал с высоты третьего этажа.

По данным приволжского следственного управления на транспорте, смертельный инцидент произошел вечером 14 декабря. Известно, что погибший мужчина занимался ремонтом здания, с третьего этажа которого упал. На место прибыли врачи. К сожалению, рабочий погиб в машине скорой помощи.

Сейчас все обстоятельства выясняют сотрудники приволжского следственного управления на транспорте. По факту случившегося назначена служебная проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В уфимском аэропорту погиб мужчина
Радий Хабиров хочет сделать 2020 год Годом башкирского языка
В Башкирии обнаружили тела двух братьев
Погода в Башкирии в воскресенье, 15 декабря
«Лежу в кровати, он на мне»: известного ню-фотографа из Башкирии обвинили в изнасиловании
Стало известно, о чем Радик Юльякшин говорил в подсобке с Салаватом Фатхутдиновым
Парень из Башкирии спустя 6 лет рассказал, почему убил 10-летнего мальчика-инвалида
Уфу хотят окружить транспортным кольцом по примеру Москвы
Двое жителей Башкирии получили пули за отказ купить пиво
Оживленную улицу в центре Уфы залило водой
В Башкирии разыскивают убийцу 89-летней бабушки
Смертельное ДТП в Башкирии: семь человек пострадали, один погиб
Власти Уфы изымут у горожан восемь домов
«Пол дела сделано»: тяжелобольная мама двоих детей из Башкирии всех поблагодарила
В Уфе осудят группу полицейских, которые подбросили гражданину наркотики и отняли дорогую иномарку
Отец пропавшего с двумя детьми уфимца Артема Мазова прокомментировал записку от сына
Стало известно, когда в Башкирию придут холода
На территории Уфы и ее окрестностях снизилось количество свалок