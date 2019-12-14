В уфимском аэропорту погиб мужчина

СЕГОДНЯ 20:39 2019-12-14T20:39:10+03:00

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В уфимском аэропорту погиб рабочий, который упал с высоты третьего этажа.

По данным приволжского следственного управления на транспорте, смертельный инцидент произошел вечером 14 декабря. Известно, что погибший мужчина занимался ремонтом здания, с третьего этажа которого упал. На место прибыли врачи. К сожалению, рабочий погиб в машине скорой помощи.

Сейчас все обстоятельства выясняют сотрудники приволжского следственного управления на транспорте. По факту случившегося назначена служебная проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU