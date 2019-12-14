Радий Хабиров хочет сделать 2020 год Годом башкирского языка

СЕГОДНЯ 20:20 2019-12-14T20:20:47+03:00

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Глава Башкирии Радий Хабиров хочет сделать предстоящий 2020 год Годом башкирского языка.

Сегодня Хабиров встречался с участниками Всемирного курултая башкир, где обсуждал перспективы развития проектов организации в республике и за ее пределами. Глава республики поддержал идею сделать предстоящий 2020 год Годом башкирского языка.

- Это важный повод для продвижения нашего языка. Мы должны вдохнуть в него жизнь. Нужно поработать, чтобы он перешагнул границы республики. От нас зависит будущее родного языка, - заявил Хабиров.

Также на встрече обсудили вопросы проведения «Эстафеты башкирского языка», развитие народных театров и организацию дошкольного образования на башкирском языке.

ИСТОЧНИК KP.RU