СЕГОДНЯ 18:41 2019-12-14T18:41:49+03:00

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В Башкирии обнаружили тела двух братьев, отравившихся угарным газом.

Как сообщил собственный источник «КП-Уфа», жуткую находку стражи порядка совершили еще 8 декабря, однако известно о случившемся стало только сейчас. В одном из частных домов в Кугарчинском районе трагически погибли двое братьев – при первичном осмотре на их телах не нашли повреждений.

По предварительным данным, причиной гибели двух мужчин 57 и 53 лет стало отравление угарным газом. Известно, что мужчины проживали неподалеку друг от друга. Тела погибших отправили на судебно-медицинскую экспертизу.

ИСТОЧНИК KP.RU