Погода в Башкирии в воскресенье, 15 декабря
В воскресенье, 15 декабря, на территории Башкирии ожидается теплая и пасмурная погода.
По данным Башгидромета, температура воздуха ночью не будет падать ниже -15 градусов. Днем потеплеет до -5. Небо будет затянуто тучами, но осадков не ожидается. Ветер юго-восточный умеренный.
В Уфе погода от средней по республике отличаться не будет. Ночью температура воздуха опустится до -18 градусов, а днем воздух прогреется до -9. Ночью и днем осадков не ожидается несмотря на пасмурную погоду.
Водителей предупреждают, что на дорогах республики ожидается гололедица — автолюбителям следует быть максимально внимательным на трассах.
ИСТОЧНИК KP.RU