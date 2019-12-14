2019-12-14T18:08:12+03:00
Общество

Погода в Башкирии в воскресенье, 15 декабря

Республику ждет теплый конец недели
Рустем АХУНОВ
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Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В воскресенье, 15 декабря, на территории Башкирии ожидается теплая и пасмурная погода.

По данным Башгидромета, температура воздуха ночью не будет падать ниже -15 градусов. Днем потеплеет до -5. Небо будет затянуто тучами, но осадков не ожидается. Ветер юго-восточный умеренный.

В Уфе погода от средней по республике отличаться не будет. Ночью температура воздуха опустится до -18 градусов, а днем воздух прогреется до -9. Ночью и днем осадков не ожидается несмотря на пасмурную погоду.

Водителей предупреждают, что на дорогах республики ожидается гололедица — автолюбителям следует быть максимально внимательным на трассах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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