Погода в Башкирии в воскресенье, 15 декабря

СЕГОДНЯ 18:08 2019-12-14T18:08:12+03:00

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В воскресенье, 15 декабря, на территории Башкирии ожидается теплая и пасмурная погода.

По данным Башгидромета, температура воздуха ночью не будет падать ниже -15 градусов. Днем потеплеет до -5. Небо будет затянуто тучами, но осадков не ожидается. Ветер юго-восточный умеренный.

В Уфе погода от средней по республике отличаться не будет. Ночью температура воздуха опустится до -18 градусов, а днем воздух прогреется до -9. Ночью и днем осадков не ожидается несмотря на пасмурную погоду.

Водителей предупреждают, что на дорогах республики ожидается гололедица — автолюбителям следует быть максимально внимательным на трассах.

ИСТОЧНИК KP.RU