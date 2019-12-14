Стало известно, о чем Радик Юльякшин говорил в подсобке с Салаватом Фатхутдиновым

СЕГОДНЯ 16:02 2019-12-14T16:02:05+03:00

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В сети появилось видео момента общения Радика Юльякшина и Салавата Фатхутдинова после гала-концерта «Татар Жыры».

Напомним, что накануне в Уфе прошел масштабный концерт звезд национальной эстрады «Татар Жыры». На сцене выступали все более-менее известные артисты татарской сцены. Разумеется, гости услышали выступление «заклятых врагов» - Радика Юльякшина и Салавата Фатхутдинова. Последний несколько лет назад засомневался в таланте своего молодого коллеги и сказал что «по-татарски так петь нельзя». После этого между артистами началось серьезное недопонимание длиной в 3 года.

К радости фанатов татарской эстрады, после гала-концерта артисты помирились и даже пожали в знак этого руки. Сегодня стало известно, о чем говорили артисты в этот момент. Момент разговора в подсобном помещении заснял журналист портала «Бизнес Online»

- Хотел бы вам предложить встречу, если можно? Можно? – спросил Радик.

- Можно, в Казани тогда инде, - ответил Салават-абый.

Юльякшин отметил, что позже свяжется с Фатхутдиновым по телефону. Он подчеркнул, чтобы рядом не будет посторонних людей.

- Так будет правильнее, - подытожил Elvin Grey.

Радик Юльякшин и Салават Фатхутдинов Первая встреча!!!.

ИСТОЧНИК KP.RU