2019-12-14T14:03:52+03:00
Общество

Уфу хотят окружить транспортным кольцом по примеру Москвы

Жители пригорода смогут быстро добраться до центра города
Рустем АХУНОВ
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Глава госкомтранса Башкирии Тимур Мухаметьянов показал проект транспортного кольца, которое объединит север и юг Уфы.

По замыслу чиновников, кольцо сможет объединить сразу несколько видов транспорта - «городскую» электричку и автобусы. Таким образом, условный житель Шакши сможет добраться уфимского аэропорта через села Зинино и Нагаево, минуя пробки в центре города. Сделать это можно будет с помощью новой железнодорожной ветки.

В 2020 году власти хотят реконструировать существующие станции и подвести к ним автобусные маршруты. Возведением самой новой ветки планируют заняться в 2021 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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