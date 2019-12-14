Уфу хотят окружить транспортным кольцом по примеру Москвы

СЕГОДНЯ 14:03 2019-12-14T14:03:52+03:00

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Глава госкомтранса Башкирии Тимур Мухаметьянов показал проект транспортного кольца, которое объединит север и юг Уфы.

По замыслу чиновников, кольцо сможет объединить сразу несколько видов транспорта - «городскую» электричку и автобусы. Таким образом, условный житель Шакши сможет добраться уфимского аэропорта через села Зинино и Нагаево, минуя пробки в центре города. Сделать это можно будет с помощью новой железнодорожной ветки.

В 2020 году власти хотят реконструировать существующие станции и подвести к ним автобусные маршруты. Возведением самой новой ветки планируют заняться в 2021 году.

ИСТОЧНИК KP.RU