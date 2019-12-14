Двое жителей Башкирии получили пули за отказ купить пиво

СЕГОДНЯ 13:06 2019-12-14T13:06:26+03:00

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Двое безработных гражданина из Белебее расстреливали местных жителей за отказ купить им пиво.

По данным МВД республики инцидент произошел в минувшую пятницу, 13 декабря. Возле одного из кафе по улице Сыртлановой двое нетрезвых мужчин остановили 20-летнего парня, которого попросили купить им пива. Разумеется, молодой человек отказался за свой счет угощать незнакомцев. «Обиженный» мужчина достал травматический пистолет и несколько раз выстрелил в парня, который в итоге получил травмы.

Однако на этом злоключения двух пьяных друзей не закончились. После стрельбы они поспешили в другое кафе, где таким же образом «попросили» купить алкоголь еще одного 26-летнего гражданина. Тот также отказался спонсировать гулянку двух неадекватных мужчин. От обиды те расстреляли жертву и автомобиль, который стоял неподалеку и скрылись.

Вскоре на след преступников вышли сотрудники ППС. Один из них попытался угрожать сотрудникам МВД пистолетом. К счастью, никто из стражей порядка не пострадал, а самих дебоширов задержали и доставили в отделение полиции.

По факту нанесения повреждений сотрудники МВД возбудили уголовное дело. Пострадавшие от стрельбы сейчас находятся в больнице.

ИСТОЧНИК KP.RU