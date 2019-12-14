В Башкирии разыскивают убийцу 89-летней бабушки

СЕГОДНЯ 11:10 2019-12-14T11:10:46+03:00

Изменить размер текста: A A

В Стерлитамаке неизвестный мужчина убил 89-летнюю пенсионерку прямо в ее квартире.

Как стало известно источника «КП-Уфа», тело избитой перед смертью пенсионерки обнаружили вечером 12 декабря в собственной квартире. Примечательно, что изверг оставил на месте происшествия деньги и сотовый телефон убитой бабушки.

Позже в соцсетях появилась ориентировка на возможного убийцу пенсионерки. На вид мужчине около 25-35 лет. Он был одет в черную куртку и черные джинсы. На голове у него был капюшон.

Если вы знаете, кто может быть причастен к убийству пенсионерки, пожалуйста, сообщите об этом в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU