В Башкирии разыскивают убийцу 89-летней бабушки
В Стерлитамаке неизвестный мужчина убил 89-летнюю пенсионерку прямо в ее квартире.
Как стало известно источника «КП-Уфа», тело избитой перед смертью пенсионерки обнаружили вечером 12 декабря в собственной квартире. Примечательно, что изверг оставил на месте происшествия деньги и сотовый телефон убитой бабушки.
Позже в соцсетях появилась ориентировка на возможного убийцу пенсионерки. На вид мужчине около 25-35 лет. Он был одет в черную куртку и черные джинсы. На голове у него был капюшон.
Если вы знаете, кто может быть причастен к убийству пенсионерки, пожалуйста, сообщите об этом в полицию.
ИСТОЧНИК KP.RU