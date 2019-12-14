Смертельное ДТП в Башкирии: семь человек пострадали, один погиб

СЕГОДНЯ 10:11 2019-12-14T10:11:19+03:00

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Утром 14 декабря в Башкирии столкнулись ВАЗ-2112 и «Ravon Nexia».

По данным ГИБДД республики, авария произошла в Белебеевском районе Башкирии, на 20 километре дороги Белебей-Приютово. Отечественной легковушкой управлял 38-летний житель Стерлитамака, а иномаркой управлял 41-летний водитель.

От полученных травм водитель ВАЗ скончался на месте, его пассажирка оказалась в больнице. Также с места аварии госпитализировали водителя «Nexia» и пять его пассажиров.

Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД, которые устанавливают все обстоятельства смертельного ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU