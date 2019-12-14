2019-12-14T09:07:36+03:00
Общество

«Пол дела сделано»: тяжелобольная мама двоих детей из Башкирии всех поблагодарила

Молодую женщину спасают всей республикой
Рустем АХУНОВ
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Страдающая он онкологии молодая уфимка Луиза Каримова поблагодарила всех людей, которые относятся к ее судьбе небезразлично.

Напомним, что Луиза узнала о раке груди прямо перед Новым годом 2017. Молодая женщина исправно принимало все пилюли врачей и после 15 курсов химиотерапии страшная болезнь отступила. Однако осенью 2019 года врачи вновь обнаружили у Луизы онкологию. Для того, чтобы получить деньги на диагностику болезни в Израиле Луиза продала свой автомобиль, также часть необходимой суммы ей перечислили незнакомые добрые люди.

Накануне мама двух малышей решила обратиться к обществу.

- Пол дела сделано. Спасибо тем, кто поддерживал меня в моральном, духовном и материальном планах. Звучит странно, но благодаря этой болезни я многое переосмыслила, целиком и полностью поменяла свои ценности, у меня появилось большое количество новых друзей и знакомых. Я поняла, насколько люди могут быть сострадательны и добры. Уверена, что эффект бумеранга существует, и что все то, что сделали для меня, вернётся вам в стопроцентном размере! – написала Луиза в соцсетях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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