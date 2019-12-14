Власти Уфы изымут у горожан восемь домов

СЕГОДНЯ 08:41 2019-12-14T08:41:57+03:00

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Власти Уфы изымут у жителей столицы восемь домов в нуждах развития города.

Как сообщает портал «UfacityNews», среди попавших в «расстрельный» список сооружений есть как жилые, административные здания и земельные участки. Всего в документе Управления земельных и имущественных отношений фигурируют восемь зданий по адресам: Чернышевского, 32, Октябрьской революции 53,53/1, Кировоградской, 6, Уссурийской, 27, Зайнуллы Расулева, 15, Олимпийской, 38а и Правой Белой, 8а.

Известно, что в скором времени жильцы этих домов покинут свои квартиры. Они окажутся в жилище, которое администрация города предоставит им в качестве замены.

На месте старых домов планируют начать стройку и развитие территории.

ИСТОЧНИК KP.RU