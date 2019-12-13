2019-12-13T20:07:42+03:00
Общество

Отец пропавшего с двумя детьми уфимца Артема Мазова прокомментировал записку от сына

Аркадий Мазов заявил, что таинственное послание нашли в квартире супруги Артема
Павел КРАЙНОВ
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Сегодня, 13 декабря, отец пропавшего с двумя сыновьями Аркадий Мазов в беседе с корреспондентами UFA1.RU подтвердил информацию о том, что Артем Мазов оставил жене послание. По словам мужчины, письмо от отца двоих детей нашла случайно его супруга Эльмира. Она перебирала старые бумаги и наткнулась на записку.

-Записку нашли у них и вроде сама Эльмира, когда в бумагах копалась. Ее содержание я прям точно не вспомню, к сожалению, но да, там были слова, что Артем хочет уехать, а Эльмира может жить, как она хочет, - заявил Аркадий Мазов корреспондентам UFA1.RU.

Ранее сообщалось, что в записке Артем Мазов писал, что планирует уехать далеко и надолго, а жена может жить как ей хочется. Впервые эта информация появилась на портале UFA1.RU. Издание ссылается на собственный источник, близкий к следствию.

Напомним, 37-летний Артем Мазов ушел из дома еще 26 октября с двумя сыновьями – пятилетним Вячеславом и восьмилетний Ильей. Местонахождение их по-прежнему не известно. В поисках мужчины и мальчиков принимают участие волонтеры, полиция, спасатели и Росгвардия. Следователи возбудили уголовное дело.

Если вы что-то знаете, где находятся пропавшие отец и дети, просьба немедленно сообщить в дежурную часть МВД по РБ: (347) 279-39-02, дежурная часть Управления МВД России по Уфе (347) 237-19-60, Управление уголовного розыска МВД по РБ – (347) 279-33-85, Отдел полиции №1 Управления МВД России по городу Уфе – 8 (347) 279-48-70, 238-02-22, или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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